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Цены на нефть стабилизируются

Экономика

… но тренд к росту сохраняется, заявил эксперт

Цены на нефть стабилизируются
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 28 августа 2018, 14:22 — REGNUM  После заседания в технической комиссии ОПЕК+ и заявления о сокращении выполнения соглашения о стабилизации цен на нефть, цены на нефть немного стабилизировались, но тренд по прежнему остаётся бычий, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Котировки подталкивает ситуация с санкциями к Ирану, и происходящие разногласия между членами в самой ОПЕК. Иран требует не смешивать политику с деятельностью картеля предъявляя претензии к Саудовской Аравии которая заявила о готовности замещать иранскую нефть на мировом рынке. Также данные из США о дефиците запасов коммерческой нефти и предполагаемое дальнейшее сокращение запасов, толкают цены вверх.

«Нефть марки Brent торгуется выше отметки $75 доллара за баррель, и уровень цены в $80 ожидается в ближайшем обозримом будущем. Нефть марки WTI сегодня, 28 августа, утром торговалась по $69 за баррель и если уровень $70 преодолён, цена может вырасти до $75 за баррель», — считает эксперт.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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