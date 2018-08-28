Якутск, 28 августа, 2018, 11:47 — ИА Регнум. В Якутии продолжают активно обсуждать ситуацию с загрязнением промышленными водами компании АЛРОСА рек, из которых жители республики получают питьевую воду. Концентрация взвешенных веществ и ионов металлов в реке Вилюй в десятки-сотни раз превысила допустимые нормативы, депутаты и общественники бьют тревогу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м∕ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР Промышленное загрязнение реки

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Экстренное совещание по ситуации, возникшей в результате размыва четырёх дамб Иреляхского месторождения алмазов, добываемых компанией АЛРОСА, провёл общественный экологический совет. Общественников заверили, что мониторинг водных объектов ведётся, пробы воды отбираются ежедневно, а жителям сёл Крестях и Вилюйчан, расположенных на участке реки, где вода наиболее мутная, организован подвоз воды.

Экологов возмутил тот факт, что дамба месторождения «Иреляхская россыпь», из-за размытия которой была загрязнена вода рек Ирелях, малая Боутобия и Вилюй, не внесена в регистр управления Ростехнадзора по Якутии и относится к категории временного гидротехнического сооружения.

«Соответственно, на сегодня они являются «бесхозными» и технологически не были рассчитаны на пропуск такого объема воды», — недовольны общественники.

В ответ на претензии рабочая комиссия правительства региона обещала контролировать ситуацию в бассейне реки Вилюй. Представители органов власти республики заверили, что авария будет ликвидирована, но пока вода, взятая из реки Вилюй, остаётся мутной. Фото сегодняшних проб опубликовало минэкологии Якутии.

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Депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия») назвал произошедшее экологической катастрофой и бедой. По его мнению, ЧП произошло по вине чиновников — прежде всего чиновников руководства АК АЛРОСА и министерства экологии Якутии. Тумусов считает, что в республике необходимо объявить режим ЧС.

«Чиновники, виновные в этой экологической катастрофе, должны подать в отставку. Это прежде всего чиновники руководства АК АЛРОСА, министерства охраны природы республики. У любой проблемы есть имя и фамилия. Считаю, что одним из главных виновников является министр экологии республики Сахамин Афанасьев. Он должен уйти в отставку», — заявил Федот Тумусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа котлованы четырёх промышленных дамб АЛРОСА в Мирнинском районе Якутии не смогли сдержать техническую воду, использовавшуюся при добыче алмазов, и она полилась в реки Якутии — сначала в Ирелях, затем в Малую Боутобию, которая в свою очередь впадает в Вилюй. Проживающие вдоль этих рек люди жалуются, что им неоткуда пить воду, опасаются, что теперь там погибнет вся рыба, и призывают алмазодобывающую компанию АЛРОСА лучше заботиться о том, чтобы отработанная вода с примесями не попадала в водоёмы. Жителям четырёх районов республики запрещено пользоваться водой, загрязнённой алмазодобывающей компанией.