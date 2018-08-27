Понедельник, 27 Августа 2018 года
07:28:21 МСК

Жителям Якутии не рекомендуют пользоваться водой рек, загрязнённых АЛРОСой

Происшествия

Роспотребнадзор возьмёт водоснабжение нескольких населённых пунктов под контроль

Якутск, 27 августа 2018, 06:03 — REGNUM  В реках Якутии Ирелях, Малая Боутобия и Вилюй выявлены загрязнения взвешенными веществами и ионами металлов — железа, меди, марганца. В связи с этим министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии обратилось к жителям Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики с просьбой воздержаться от использования воды реки Вилюй до особого распоряжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Читайте также: В Якутии возникла угроза загрязнения рек: переполнилась промышленная дамба

Запрет будет снят только тогда, когда по реке пройдёт вся воды, загрязнённая из-за перелива воды в промышленной дамбе месторождения Иреляхская россыпь, где добывает алмазы компания АЛРОСА. Из дражных котлованов вода с вредными примесями сначала попала в реку Ирелях, а затем в Малую Боутобию, которая, в свою очередь, впадает в реку Вилюй. Управлению Роспотребнадзора по Якутии поручено усилить контроль за качеством питьевой воды в расположенных рядом с нею населённых пунктах.

По факту загрязнения рек Мирнинским комитетом охраны природы проводится административное расследование, материалы которого будут направлены в Управление Росприроднадзора по Якутии. Ущерб, нанесённый водным биоресурсам и их среде обитания из-за загрязнения, оценит Якутский филиал ФГБНУ «Госрыбцентр». По информации компании АЛРОСА, прекратить загрязнение рек в ближайшее время не представляется возможным, пока остановлен перелив воды только в одной из трёх дамб.

Как сообщало ИА REGNUM, промышленная вода из котлованов прорвалась в реку Ирелях 20 августа. Причиной ЧП стали сильные дожди.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Техногенные загрязнения окружающей среды
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить