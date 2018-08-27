Жителям Якутии не рекомендуют пользоваться водой рек, загрязнённых АЛРОСой

Якутск, , 06:03 — REGNUM В реках Якутии Ирелях, Малая Боутобия и Вилюй выявлены загрязнения взвешенными веществами и ионами металлов — железа, меди, марганца. В связи с этим министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии обратилось к жителям Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики с просьбой воздержаться от использования воды реки Вилюй до особого распоряжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Запрет будет снят только тогда, когда по реке пройдёт вся воды, загрязнённая из-за перелива воды в промышленной дамбе месторождения Иреляхская россыпь, где добывает алмазы компания АЛРОСА. Из дражных котлованов вода с вредными примесями сначала попала в реку Ирелях, а затем в Малую Боутобию, которая, в свою очередь, впадает в реку Вилюй. Управлению Роспотребнадзора по Якутии поручено усилить контроль за качеством питьевой воды в расположенных рядом с нею населённых пунктах.

По факту загрязнения рек Мирнинским комитетом охраны природы проводится административное расследование, материалы которого будут направлены в Управление Росприроднадзора по Якутии. Ущерб, нанесённый водным биоресурсам и их среде обитания из-за загрязнения, оценит Якутский филиал ФГБНУ «Госрыбцентр». По информации компании АЛРОСА, прекратить загрязнение рек в ближайшее время не представляется возможным, пока остановлен перелив воды только в одной из трёх дамб.

Как сообщало ИА REGNUM, промышленная вода из котлованов прорвалась в реку Ирелях 20 августа. Причиной ЧП стали сильные дожди.