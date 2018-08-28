Москва, 28 августа, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Пресс-служба Кремля опубликовала фотографии, запечатлевшие президента России Владимира Путина во время отдыха в Туве. На Енисее российский лидер провёл два выходных дня.

Президент РФ на отдыхе

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Глава государства походил по горам, полюбовался красотами природы. Вместе с Путиным отдыхали министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников. Также президента сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Владмир Путин в Туве

Также в сети появилось и видео проведённых Владимиром Путиным выходных в Туве. От рыбалки на этот раз российский лидер отказался. Он совершил прогулку на катере, побродил по лесу, пособирал ягоды и грибы.

https://www.instagram.com/p/Bm_Yz3NnYBp/

Как сообщало ИА REGNUM, это не первая поездка президента на отдых в Туву. В августе 2017 года он сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Глава государства два часа гонялся за щукой в горном озере. Тогда Владимира Путина в поездке сопровождали Сергей Шойгу, Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин.