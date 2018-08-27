Путин провёл выходные на Енисее в компании Шойгу и Бортникова

Кемерово, , 15:42 — REGNUM Прошедшие выходные президент РФ Владимир Путин провёл на природе. В компании министра обороны Сергея Шойгу и главы ФСБ Александра Бортникова глава государства провёл два дня в Туве на Енисее. Об этом журналистам 27 августа сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Читайте также: Добился своего: Путин два часа гонялся за щукой под водой

«Путин походил по горам, полюбовался красотами», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Помимо Шойгу и Бортникова, Путина сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Также по теме: Появилось первое видео подводной охоты Путина

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 августа, президент РФ Владимир Путин находится с рабочим визитом в Кемеровской области. В регионе глава государства проведёт заседание комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. Путин уже ознакомился с работой горно-промышленного комплекса «Черниговец». В планах — встреча с врио губернатора региона Сергеем Цивилёвым.

Напомним, в Туве президент РФ Владимир Путин уже отдыхал. С 1 по 3 августа 2017 года глава государства занимался рыбалкой. Путина также сопровождали министр обороны России Сергей Шойгу и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин собрался порыбачить в Сибири