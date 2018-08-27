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Путин провёл выходные на Енисее в компании Шойгу и Бортникова

Политика

Глава государства полюбовался красотами Тувы

Кемерово, 27 августа 2018, 15:42 — REGNUM  Прошедшие выходные президент РФ Владимир Путин провёл на природе. В компании министра обороны Сергея Шойгу и главы ФСБ Александра Бортникова глава государства провёл два дня в Туве на Енисее. Об этом журналистам 27 августа сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Путин походил по горам, полюбовался красотами», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Помимо Шойгу и Бортникова, Путина сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 августа, президент РФ Владимир Путин находится с рабочим визитом в Кемеровской области. В регионе глава государства проведёт заседание комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. Путин уже ознакомился с работой горно-промышленного комплекса «Черниговец». В планах — встреча с врио губернатора региона Сергеем Цивилёвым.

Напомним, в Туве президент РФ Владимир Путин уже отдыхал. С 1 по 3 августа 2017 года глава государства занимался рыбалкой. Путина также сопровождали министр обороны России Сергей Шойгу и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

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