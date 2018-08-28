Москва, 28 августа, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Российская Федерация не стремится «ослабить или расколоть» Европу с помощью строящегося газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете Pravda.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

По его словам, проект «Северный поток — 2», который носит исключительно коммерческий характер, призван диверсифицировать маршруты поставок голубого топлива и исключить транзитные риски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию. Пропускная способность двух ниток газопровода, протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива в год.

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