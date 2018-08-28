Москва, 28 августа, 2018, 07:14 — ИА Регнум. На лондонской Интерконтинентальной бирже 27 августа нефть смеси Brent подорожала на 0,9%, до $76,5 за баррель. Продолжению мощного пятничного роста способствовал ряд хороших новостей, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Во-первых, 24 августа вышел еженедельный отчет компании Baker Hughes, в котором говорилось о сокращении за неделю числа активных нефтедобывающих платформ в США с 869 до 860 единиц. Во-вторых, эта новость была дополнена сообщениями в американских СМИ, что у американских производителей сланцевой нефти растут издержки, а трубопроводных мощностей для транспортировки добытой нефти не хватает, поэтому рост добычи сланцевой нефти в США может замедлиться.

Кроме того, новости о том, что на рынок поступает все меньше иранской нефти, также толкают цену вверх. Нефть торгуется выше $76 за баррель, и это ей открывает путь на более высокие уровни. Сейчас вниз цену на нефть может столкнуть только геополитический фон. Сегодня, 28 августа, Brent может торговаться в диапазоне $76−77 за баррель.

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