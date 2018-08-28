Москва, 28 августа, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Музыкальный клип на песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» снят с эфира телеканала RU.TV. Решение об этом принял сам певец, сообщает портал Super.ru.

Липунов Г. А Тимати

Представители артиста подтвердили, что клип исключил из эфира Филипп Киркоров. Источники на телеканале предполагают, что причиной стало размывание лица рэпера Тимати в одном из эпизодов клипа.

Певец, настоящее имя которого Тимур Юнусов, снялся в клипе Киркорова в роли многодетного отца. Тимати якобы оказался в черном списке телеканала из-за разногласий с певцом ЮрКиссом — сыном владельца RU. TV Владимира Киселёва.

Как сообщало ИА REGNUM, популярный литовский блогер Андрюс Тапинас призвал закрыть въезд в Литву для Тимати, который был доверенным лицом «диктатора» Владимира Путина на президентских выборах, а также выступал «в оккупированном» Крыму. Весной 2018 года в Литве потребовали закрыть границу для Филиппа Киркорова.

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