Против Тимати и Киркорова: в Литве обозначили новых врагов государства

Вильнюс, , 15:41 — REGNUM Популярный в Литве блогер Андрюс Тапинас, после публичного возмущения которого в Литве уже две недели длится скандал с требованием запрета работы в Вильнюсе сервиса Yandex. Taxi, сегодня, 10 августа, назвал нового, по его мнению, врага Литвы, которому следует запретить въезд в страну, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это — российский исполнитель Тимати, у которого осенью этого, 2018 года, должен состоятся концерт в Вильнюсе. Тапинас в своей социальной сети Facebook пишет, что Тимати называет президента России Владимира Путина «своим другом», фотографируется «с диктатором», был доверенным лицом Путина на выборах, посвящает ему песни и выступает с концертами «в оккупированном Крыму».

Блогер негодует, что при этом ему разрешён въезд в Литву, и предсказывает, что всё может произойти, «как с концертами Киркорова» весной 2018 года, когда Тапинас также призывал не впускать певца в Литву, но тот не просто приехал, отыграл сразу пять концертов в разных городах, но и «устроил шоу в посольстве» (день голосования на выборах президента России пришёлся на гастроли Киркорова, певец отправился голосовать на избирательный участок в посольство РФ — прим. ИА REGNUM ).

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Тапинас вместе со своими подписчиками начали выяснять организатора концертов, рассчитывая публично его пристыдить и по возможности — мешать деятельности. К дискуссии подключился и депутат Сейма от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Лауринас Касчюнас, который пообещал направить в МИД Литвы официальный запрос с требованием не впускать Тимати в Литву.

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