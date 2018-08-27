Ростов-на-Дону, 27 августа, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Реализация проекта Минэкономразвития о делении России на макрорегионы может создать конкуренцию между Ростовской областью и Краснодарским краем. Такое мнение выразил кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, комментируя 27 августа инициативу министерства в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

«Что касается Ростовской области, то здесь у неё будет серьёзная конкуренция с более экономически сильным Краснодарским краем, который также может войти в Южный макрорегион. Вспомним, что столицу Южного федерального округа недавно хотели перенести в Краснодар, такая же ситуация может возникнуть и сейчас», — подчеркнул Бредихин.

Напомним, лишиться столичного статуса Ростов-на-Дону мог после того, как Крым и Севастополь были включены в состав ЮФО. Это произошло в конце июля 2016 года.

Читайте по теме: Ростов-на-Дону может перестать быть столицей ЮФО

ИА REGNUM ранее сообщало, что в сентябре 2018 года в правительство РФ может быть внесён проект «Стратегии пространственного развития», согласно которому Россию предлагается разделить на 14 макрорегионов. По мнению депутата Ростовской-на-Дону городской думы Анатолия Котлярова («Справедливая Россия»), реализация этого проекта не имеет практического смысла.

А также: Разделение России на макрорегионы «не имеет практического смысла»