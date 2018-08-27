Воронеж, 27 октября, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) зафиксировала вспышку острой кишечной инфекции среди учеников и преподавателей Заболотовской средней школы Ольховатского района Воронежской области. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

NIAID Кишечная палочка (E. coli) под микроскопом

Санитарные врачи Воронежской области зафиксировали факт группового заболевания острой кишечной инфекцией. Заболели восемь учеников и преподавателей Заболотовской средней школы. Все больные находятся на амбулаторном лечении.

В здании школы проведена дезинфекция, учебный процесс был временно приостановлен.

Специалисты Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс лабораторных исследований. Так, в школьной столовой отобраны суточная проба пищевых продуктов за последние 48 часов, готовая продукция, смывы. Также взяты пробы воды на бактериологические и вирусологические исследования. Проверяются использовавшиеся дезинфицирующие средства. Проведено обследование работников пищеблока.