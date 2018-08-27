Москва, 27 августа, 2018, 15:45 — ИА Регнум. На прошлой неделе и с 28 августа цены на нефть растут. Падение числа буровых установок, по данным Baker Hughes, и запасов сырья в США на прошлой неделе поддержали нефтяные котировки на фоне затяжной торговой войны между США и Китаем, которая может снизить спрос на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Тем не менее, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу потенциального избытка предложения, рынки получают и будут получать поддержку со стороны санкций в отношении Ирана, которые были восстановлены после того, как Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном. Второй блок санкций, затрагивающий нефтегазовую промышленность страны, выступит в силу в ноябре.

«На прошлой неделе Brent преодолела отметку $75,27 за баррель, таким образом, с точки зрения техники, сейчас можно говорить о смене локальной тенденции в пользу быков. Значимая цель в рамках развивающейся тенденции — это диапазон $79,51 — 79,70 за баррель», — считает эксперт.

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