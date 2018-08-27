Рим, 27 августа, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Взносы Италии в бюджет ЕС составляют не 20 млрд евро в год, как об этом говорят итальянские политики, а от 14 до 16 млрд, заявил в понедельник, 27 августа, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер, сообщает Corriere della Sera.

Jacques Grießmayer Гюнтер Эттингер

В середине августа 2018 года в разгар конфликта вокруг перевозившего нелегальных мигрантов корабля Diciotti вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что если власти ЕС не перейдут от слов к делу в помощи Италии в вопросе о нелегальной миграции, то возглавляемое им «Движение 5 звезд» не будет голосовать за вариант бюджета страны, предусматривающий выплату 20 млрд евро членских взносов ЕС.

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Той же суммой в 2017 году оперировал экс-премьер Италии Маттео Ренци. По его словам, Италия отдает в бюджет ЕС 20 млрд евро, получая обратно через различные фонды и программы около 12 млрд евро.

Приведенную Ди Майо цифру Эттингер назвал «карикатурной». По его словам, с учетом возврата средств по различным программам Италия платит Евросоюзу около 3 млрд евро в год. А общие программы, финансируемые из бюджета ЕС, идут на пользу и группам стран, и всему союзу, отметил еврокомиссар.

Эттингер также отметил, что в Еврокомиссии «приняли во внимание» недавнее обещание Ди Майо заблокировать бюджет Евросоюза, если в нем будут предусмотрены не удовлетворяющие Италию проекты, например, о зоне свободной торговли с Канадой. Реагировать на эту угрозу в Еврокомиссии на данном этапе не считают нужным.

Итальянские СМИ напоминают читателям, что в конце мая 2018 года комиссар Эттингер заявил: граждане Италии сами виноваты в падении биржевых индексов свой страны. Вина состоит в голосовании за антибрюссельские партии Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини. «Рынки научат их голосовать как следует», — сказал еврокомиссар, позднее извинившийся за эти слова.

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В итальянском правительстве полагают, что экономические проблемы страны, по меньшей мере отчасти, связаны с атакой на биржах со стороны крупного международного бизнеса, брюссельских бюрократов и итальянской оппозиции, которые недовольны политикой нынешнего правительства и методом искусственного снижения индексов пытаются заставить правительство идти на попятную. Майские заявления Эттингера проходят по разряду косвенных признаний.