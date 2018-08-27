Москва, 27 августа, 2018, 14:12 — ИА Регнум. За последние дни уходящего августа в Москве и Подмосковье ожидается выпадение до 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщает 27 августа портал «Метеоновости».

Цитата из м/ф «Винни-Пух». реж Фёдор Хитрук. 1969. СССР Кажется дождь начинается

"За счет увеличения облачности днем станет менее тепло: в Москве +24…+26 °C, по области +21…+26 °C. За последние дни месяца местами выпадет до 20% месячной нормы осадков», — отметили в метеослужбе.

Также синоптики отметили, что 28 и 29 августа осадков в Москве не ожидается, минимальная температура воздуха ночью составит +12…+16 °C, местами в Московской области до +7 °C.

«Днем воздух прогреется до +27…+29 °C, что выше нормы почти на 6 °C и больше соответствует концу июля», — уточнили эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа синоптики отметили, что подходящий к своему завершению август 2018 года может войти в десятку самых теплых последних месяцев лета в Москве за последние 140 лет.

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