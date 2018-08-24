Пятница, 24 Августа 2018 года
15:56:45 МСК

Август-2018 в Москве может стать одним из самых теплых за 140 лет

Общество

В рейтинге лидирует август 2010 года

Август-2018 в Москве может стать одним из самых теплых за 140 лет
Дарья Антонова © ИА REGNUM
За мороженым

Москва, 24 августа 2018, 14:31 — REGNUM  Подходящий к своему завершению август 2018 года может войти в десятку самых теплых последних месяцев лета в Москве за последние 140 лет. Среднесуточная температура воздуха в текущем месяце превысила климатическую норму на три градуса, сообщил портал «Метеоновости».

В метеослужбе отметили, что в рейтинге наиболее теплых последних месяцев лета лидируют 2010 и 1938 годы — тогда среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 5,4 и 5,3 градуса соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние выходные августа, судя по данным Гидрометцентра России, москвичи и гости столицы еще успеют насладиться летним теплом. Предстоящие пять дней ожидаются по-летнему теплыми, однако по ночам в мегаполисе станет по-осеннему прохладно, сообщили в метеослужбе.

Читайте также: В Москве будет тепло в последние выходные августа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить