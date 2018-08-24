Август-2018 в Москве может стать одним из самых теплых за 140 лет

Москва, , 14:31 — REGNUM Подходящий к своему завершению август 2018 года может войти в десятку самых теплых последних месяцев лета в Москве за последние 140 лет. Среднесуточная температура воздуха в текущем месяце превысила климатическую норму на три градуса, сообщил портал «Метеоновости».

В метеослужбе отметили, что в рейтинге наиболее теплых последних месяцев лета лидируют 2010 и 1938 годы — тогда среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 5,4 и 5,3 градуса соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние выходные августа, судя по данным Гидрометцентра России, москвичи и гости столицы еще успеют насладиться летним теплом. Предстоящие пять дней ожидаются по-летнему теплыми, однако по ночам в мегаполисе станет по-осеннему прохладно, сообщили в метеослужбе.

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