Санкт-Петербург, 27 августа, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Санкт-Петербург готовится ввести туристический сбор с гостей города. Об этом сообщил 27 августа глава городского комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM. Новый сбор может появиться уже с 2019 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулочный корабль с туристами в Петербурге

«Это потребует внесения изменений в Налоговый кодекс РФ, соответствующая работа сейчас нами проводится с министерством финансов, министерством культуры, которое отвечает за развитие туризма в нашей стране», — пояснил чиновник.

Параметры налоговой ставки этого сбора пока обсуждаются, добавил он, но бремя возложат на туристов, а не на бизнес.

«Всё равно будут платить гости. Мы не говорим о дополнительной нагрузке на нашу туристическую инфраструктуру, речь идет о дополнительных платежах со стороны гостей нашего города, которые пользуются нашей инфраструктурой. Соответственно мировой практике, мы считаем справедливым, что они будут свой вклад вносить», — сказал Корабельников.

Смольный намерен ориентироваться на практику европейских государств, однако в первое время вводить значительные суммы налога не собирается, обещал глава комитета финансов.

«Эти платежи разные, где-то (в Европе) это 1−2 евро, где-то устанавливается процент от стоимости проживания до 5%. Я думаю, мы, конечно, такие ставки устанавливать не будем, но 1−2% — это, думаю, достаточно справедливая цена», — добавил Корабельников.

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Как сообщалось, только в дни ЧМ-2018 в Северную столицу приехали порядка 700 тысяч человек, более 70% которых — иностранцы.

В 2017 году Петербург посетили 7,5 млн туристов. Около половины из них — иностранцы. Больше других в город приезжают туристы из Китая, однако и число гостей из западных стран в последнее время растет.

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Как известно, с 1 мая 2018 года в России вступил в силу закон о введении курортного сбора. Его размер устанавливают местные власти, но он не будет превышать 100 рублей в сутки. Эксперимент продлится до 2023 года. Платить придется за использование курортной инфраструктуры в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях.