Приезжающим в Петербург туристам предложат «карту гостя»

Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM С 1 августа 2018 года в Санкт-Петербурге запускается проект «Карта гостя VisitSPb». Он предназначен для туристов и должен помочь им познакомиться с основными достопримечательностями, сэкономив средства.

«Карта гостя VisitSPb» — это туристский абонемент стоимостью 4500 рублей, который действует на протяжении 72 часов. Купив такую карту, турист получит возможность посетить 10 ключевых достопримечательностей и экскурсий без дополнительной оплаты, а также воспользоваться другими выгодными предложениями.

В десятку мест и экскурсий, право на посещение которых дает абонемент, входят Русский музей, экскурсии «Фонтаны Петергофа» и «Пушкин (Царское Село)», обзорная экскурсия по городу на двухэтажных автобусах, водная экскурсия с выходом в Финский залив, Выборгский замок, экскурсия по ледоколу «Красин», Музей Фаберже, Планетарий, а также посещение классического балета в театре.

Карта также дает скидки в некоторых отелях, магазинах, заведениях общественного питания, музеях.

Как считают инициаторы проекта, «Карта гостя VisitSPb» будет интересна не только туристам из России и из-за рубежа, но также жителям Санкт-Петербурга. Она может стать хорошим подарком всем гостям, приезжающим в город в частном порядке.

«Карту гостя Visit SPb» можно приобрести уже с 1 августа в фирменных кассах билетного оператора и информационных павильонах «Городского туристско-информационного бюро», а также на сайте kassir.ru.

Власти Петербурга 19 июля обнародовали цифры о количестве прибывших в дни ЧМ иностранных и российских гостей. В Северную столицу приехали порядка 700 тысяч человек, более 70% которых — иностранцы. Напомним, что перед чемпионатом ожидаемый поток туристов оценивался в диапазоне от 400 тыс. до одного миллиона гостей.