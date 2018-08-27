Москва, 27 августа, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Цены на нефть выросли 24 августа, завершив плодотворную неделю в районе отметки 76, которую котировки тестируют сегодня, 27 августа, с утра. Игроки продолжают проявлять склонность к покупкам, и Brent стремится к новым вершинам, повышая свою привлекательность, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Основным фактором поддержки в сырьевом сегменте остается иранский фактор. Также нельзя не заметить признаков охлаждения активности сланцевых компаний США, где запасы резко упали на прошлой неделе, а число действующих буровых установок сократилось сразу на девять единиц, максимально с мая 2016 года. Это может предвещать дальнейшее падение запасов и сокращение объемов добычи, что также позитивно для рынка», — считает эксперт.

Но не нужно забывать и о другом, не менее важном факторе. Это торговое противостояние между США и Китаем, которое далеко от завершения. Эта война остается главным фактором риска для сырьевых цен, поскольку сопровождается угрозой ослабления спроса со стороны крупнейшего потребителя — КНР. Так что в случае нового обострения отношений между двумя державами следует ожидать фиксации прибыли, как и при возобновлении роста доллара.

«На минувшей неделе ослабление американской валюты внесло свою лепту в укрепление цен на нефть, и недавнее выступление главы Федрезерва Пауэлла в Джексон-Хоуле, тон которого оказался менее уверенным, чем ожидалось, разочаровало быков по USD, тем самым придав Brent дополнительные силы. Но, в случае появления достойного предлога, доллар с удовольствием перейдет к восстановлению потерь, что ограничит потенциал дальнейшего роста котировок черного золота», — полагает Мащенко.

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