Москва, 27 августа, 2018, 08:57 — ИА Регнум. С целью ликвидации очередей в ясли в Министерстве труда и социальной защиты России предложили создать к концу 2024 года порядка девяти тысяч домашних дошкольных групп, для чего предполагается обучить около 150 тыс. нянь. Об этом пишут 27 августа «Известия».

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

По сведениям издания, подобная инициатива была включена в рабочую версию федерального проекта «Создание яслей — содействие занятости женщин». Отмечается, что введение в жизнь данного проекта повлечет создание 255 тыс. мест в яслях, а еще 5 тыс. детей до трех лет будут устроены в частные образовательные учреждения в рамках государственно-частного партнерства. Всего реализация проекта потребует более 11 млрд бюджетных ассигнований, уточнили в Минтруде РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Минобрнауки РФ отметили, что в 2018—2019 годах в России могут появиться 729 новых яслей, на эти цели будет направлено 49 млрд рублей из госбюджета.

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