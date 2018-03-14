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729 новых яслей планируют создать за два года в России

Общество

В программе по строительству новых яслей будут задействованы 82 региона

Москва, 14 марта 2018, 09:25 — REGNUM  Министерство науки и образования (Минобрнауки) Российской Федерации в ближайшие годы планирует направить 49 млрд рублей из госбюджета на расширение существующей в стране сети яслей. Об этом сообщили «Известиям» в ведомстве.

Так, в 2018—2019 годах в РФ могут появиться 729 новых яслей по всей стране.

«Министерство образования и науки планирует за два года создать 729 новых яслей, — передает вещатель. — На это из госбюджета в 2018 и 2019 годах будет направлено 49 млрд рублей».

Отмечается, что в программе по строительству новых яслей будут задействованы 82 региона, а дефицит мест полностью планируется ликвидировать к 2021 году.

Минобрнауки выполняет поручение президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в послании Федеральному собранию.

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