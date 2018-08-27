Минск, 27 августа, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Белоруссия не в полной мере получает от России пошлины от реэкспорта российской нефти — вопреки договоренностям с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам белорусского лидера, таможенные пошлины от реэкспорта 6 млн тонн нефти из РФ должны были покрыть повышение стоимости для Белоруссии российского газа. Об этом, по словам Лукашенко, удалось договориться с главой Российского государства еще в 2017 году в Санкт-Петербурге. Впоследствии, как отметил глава Белоруссии, цена на нефть подскочила, однако «кто-то из так называемых умных либералов в Минфине РФ увидел, что белорусы уж слишком много получили».

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля 2018 года заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко заявил, что белорусская нефтеперерабатывающая отрасль убыточна, и решение этой проблемы власти республики видят в поисках альтернативных России поставщиков нефти.

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