Белоруссия считает Россию источником проблем в своей нефтепереработке

Минск, , 18:49 — REGNUM Белорусская нефтеперерабатывающая отрасль убыточна, и решение этой проблемы власти республики видят в поисках альтернативных России поставщиков нефти. Об этом 8 февраля на заседании совета концерна «Белнефтехим» заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко.

По его словам, в январе 2018 года нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии понесли убытки в размере $38 млн. В пресс-службе правительства позднее уточнили, что убытки были зафиксированы у двух НПЗ, где сейчас реализуются крупные инвестиционные проекты. Так, ОАО «Нафтан» потерял $25 млн, а Мозырский НПЗ — $12−13 млн. Семашко заявил, что незначительное повышение цен на бензин кардинально ситуацию не изменит.

При этом белорусский чиновник обратил внимание на то, что в республике нет собственных серьёзных объемов нефти, однако цена на автомобильное топливо все же ниже, чем в РФ. Белоруссия и Россия имеют договорённости о поставках нефти до 2024 года. Несмотря на это, Семашко подчеркнул, что белорусские НПЗ должны иметь альтернативные источники поставок, Минску необходимо искать варианты диверсификации.

Читайте также: «Транснефть» объявила, сколько поставит нефти в Белоруссию в 2018 году

Напомним, что закончить модернизацию Мозырского НПЗ и ОАО «Нафтан» планируется в разные сроки: первого — к концу 2018 года, а ещё через полгода полностью выйти на проектную мощность; второго — к осени 2019 года, а на проектную мощность выйти к середине 2020 года. Стоимость проектов по модернизации этих НПЗ тоже немного разная: Мозырский НПЗ — $1 млрд 745 млн, ОАО «Нафтан» — $1 млрд 640 млн.

Сейчас глубина переработки на «Нафтане» и Мозырском НПЗ не превышает 78%. Мощности НПЗ составляют 8,2−8,3 млн тонн 9,6−10 млн тонн соответственно. После модернизации глубина переработки на НПЗ будет достигать 90%, мощности каждого завода увеличатся до 12 млн тонн нефти в год.

Что касается цен на автомобильное топливо, то в 2017 году, как и до этого, оно дорожало не раз. Последний раз такое произошло в конце октября, розничная стоимость литра топлива выросла на 2 копейки. В «Белнефтехиме» ранее предлагали увеличить цены на нефтепродукты гораздо значительнее — на 23%. Такое предложение представители концерна объясняют ростом стоимости нефти и увеличением ставок акцизов на моторное топливо для компенсации потерь нефтеперерабатывающих заводов. Повышение цен на автомобильное топливо, считают нефтяники, должно покрыть затраты НПЗ и привести цены на топливо в паритет с российскими.

Читайте также: Сможет ли Белоруссия заработать на рекордном повышении цен на топливо в РФ?

7 — 8 февраля 2018 года в Белоруссии автомобильное топливо снова подорожало, в среднем — на 1,6%. Например, бензин АИ-92 стал стоить 1,21 белорусских рубля, АИ-95 — 1,29 рубля. В целом, по сравнению с другими странами Европы, цены на автомобильное топливо в Белоруссии остаются невысокими. В частности, в России в среднем цены на бензин выше на 12%, в Польше — более, чем на 100%.

Как передавало ИА REGNUM, во время нефтегазового кризиса между Россией и Белоруссией в 2016 году, который начался со споров о газе, Минск не единожды предъявлял Москве претензии по поводу поставок энергоносителей. Александр Лукашенко говорил о необходимости искать альтернативных поставщиков черного золота, а учёных и вовсе просил создать новый вид энергоносителя. Это при том, что вся нефть, поступающая в республику по льготным условиям, российская, а с беспошлинной продажи пополняется белорусский бюджет.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Белоруссия больше не будут ссориться из-за нефти и газа?