Петропавловск-Камчатский, 27 августа, 2018, 07:08 — ИА Регнум. В камчатском Вилючинске скончалась 42-летняя женщина, которой врачи скорой помощи дважды отказали в госпитализации. В ответ на мольбы родственников отвезти тяжелобольного человека в стационар, врачи рекомендовали «лечь спать», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Лестница Якова». Реж. Эдриан Лайн. 1990. США Медицинская «помощь»

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42-летняя жительница Вилючинска страдала хроническим заболеванием почек. Вечером 10 августа женщине стало плохо. Больной вызвали скорую помощь. Приехавший врач сделал инъекцию обезболивающего препарата, однако госпитализировать пациентку отказался. После отъезда скорой состояние женщины стало стремительно ухудшаться: сильно упало давление, помутнело сознание. 11 августа в 5 часов утра ей опять вызвали скорую помощь. Приехала все та же бригада. По словам дочери погибшей, студентки 3-го курса медицинского университета, врачи проигнорировали жалобы пациентки и вновь отказались везти её в больницу. На требование дочери немедленно госпитализировать маму, которой становилось всё хуже, врачи ответили:

«Вы время видели? Ложитесь спать».

Женщине стало совсем плохо — она уже не могла самостоятельно передвигаться. В девять утра родные вновь вызвали скорую помощь. «Скорая» камчатская «помощь» прибыла через час и отвезла все-таки пациентку в больницу.

«В приемном покое городской больницы Вилючинска никаких действий, направленных на оказание помощи моей маме, не было осуществлено. В госпитализации в Камчатскую областную больницу нам отказали, сказали, что в этом нет никакой необходимости. Маму определили в терапевтическое отделение. В 12:35 мама скончалась», — цитирует слова дочери погибшей женщины из её обращения в прокуратуру, к депутатам Камчатского законодательного собрания «Кам 24».

Родственники погибшей убеждены в том, что женщина скончалась из-за халатности врачей. Минздрав Камчатки и руководство Вилючинской горбольницы никаких комментариев не дают.

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«На Камчатке такие происшествия — норма. У нас же полуостров живет «по понятиям» лихих 90-х. Это женщина 42 лет, молодая совсем, и то скорая помощь приехала через час, дважды отказали ей в госпитализации. А мне люди пожилые часто жалуются, что, когда вызывают скорую помощь и говорят, что 60 лет или больше, могут ответить и в том смысле, что «подзадержались вы на этом свете». В Вилючинской больнице давно беда. Мы и прокуратуру привлекали, но, как видим, без особого эффекта. Там было время, не то что врачей не хватало, там лекарств не было, продуктов не было, чтобы пациентов кормить, не было даже моющих средств, чтобы мыть помещения. С медициной на Камчатке вообще беда, не только в Вилючинске», — прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с весны 2018 года не утихали митинги и акции протеста. Жители выражают недоверие действующему губернатору Владимиру Илюхину и его правительству. На одном из митингов люди собрали «пенсионное ведро», в которое набросали мелочь, конфет, пару сигарет. Ведро отнесли к зданию правительства, а губернатору предложили уйти на пенсию. О пенсии, к слову, губернатор Илюхин позаботился — большинство депутатов в региональном парламенте приняли поправки в региональный закон, согласно которым и народные избранники, и губернатор, и высшие чины правительства будут получать пенсию более 100 тыс. рублей в месяц. На фоне нарастающего протеста губернатор Илюхин позаботился и о том, чтобы народ не смог его отозвать досрочно: закон «Об отзыве губернатора Камчатского края» претерпел изменения уже в четвертый раз, теперь процедура отзыва первого лица ужесточена до такой степени, что становится практически невыполнимой.

Накануне «Прямой линии» главы государства в июне 2018 года жительница Камчатки Варвара Кононова ненадолго отвлеклась от упаковки чемоданов и выложила в социальной сети открытое письмо — крик отчаяния под заголовком «Мы покидаем тонущий корабль». Письмо собрало сотни отзывов. Жительница Камчатки написала, что жить на полуострове стало практически невозможно: медицины нет, работы нет, вообще ничего нет.

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