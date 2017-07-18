Жительницу Сахалина с инсультом три дня посылали в психбольницу

Южно-Сахалинск, , 10:10 — REGNUM Врачи и диспетчеры скорой помощи в Южно-Сахалинске трое суток отправляли 32-летнюю женщину с явными признаками инсульта к различным врачам, и в том числе к психиатру. Госпитализировать пациентку в реанимацию согласились только после звонка из Минздрава, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Моей жене трое суток не могли, да и не особо хотели, поставить верный диагноз. Со всеми признаками инсульта ее отправляли то в психушку, то к терапевту! 11 июля около 16 часов у нее началась сильная головная боль, головокружение. Вскоре ситуация ухудшилась: цвет лица у Ольги менялся буквально на глазах — от бледно-розового до белого, потом лицо вдруг стало сине-зеленым, сильно посинели губы. Потом жене стало трудно говорить, она с трудом выговаривала отдельные слова. Я решил немедленно сам отвезти ее в скорую помощь. Там жене без каких-либо исследований дали какую-то таблетку. И отправили к терапевту по месту жительства. Но когда мы вернулись домой, не прошло и двух часов, как все симптомы вернулись», — рассказал в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM муж Ольги Юрий.

Мужчина вновь стал звонить в скорую помощь. Разговоры с этой службой он записывал на диктофон, запись предоставил в распоряжение редакции ИА REGNUM.

После долгих расспросов диспетчер скорой помощи, наконец, предложил Юрию самостоятельно доставить супругу в городскую больницу им. Анкудинова.

Мужчина отвез жену, которой с каждой секундой становилось все хуже, в больницу. Там Ольге провели компьютерное исследование. Однако никаких структурных нарушений не выявили. И отправили женщину к психиатру.

Юрий повез жену, у которой к тому моменту уже были нарушены многие реакции, к психиатру.

«Там Олю осмотрели и сразу заявили — она не наш пациент. Психиатр предположил, что имеет место либо сильная интоксикация, либо инсульт. Врач зачем-то выписала жене фенозепам (сильное успокоительное) и отправила домой. Ольга по дороге, прямо в машине, выпила таблетки и уснула. Но утром все симптомы вернулись вновь. Только ей стало совсем плохо. Состояние ухудшалось буквально на глазах. Я снова стал названивать в скорую», — продолжил Юрий.

Читайте также: «Это издевательство» — беременная жительница Сахалина не добилась медпомощи

Второй его звонок в службу экстренной медпомощи длился столько времени, что с ожидающим спасения пациентом десять раз могло бы случиться все что угодно.

«Ей очень плохо!!!» — кричал в трубку мужчина.

«Мне тоже плохо. Что ей плохо? Выпивает она у вас?» — отвечал диспетчер.

«Она ничего не выпивает и не выпивала! Мы уже были у всех врачей! Ей уже и на гинекологию подозрение ставили. Делайте что-нибудь!» — умолял Юрий.

«От гинекологии такого не бывает», — поставил по телефону «диагноз» диспетчер скорой.

Юрий кричал, требовал, умолял. В результате диспетчер посоветовал дать Ольге 50 капель валокордина (успокоительное средство) и утром опять отвезти на прием в психбольницу.

«Никаких инсультов у нее нет. Ей вон даже КТ головного мозга сделали. А у нас люди туда пробиться не могут! Никаких инсультов у нее нет. До свидания!» — заявил диспетчер и бросил трубку.

Юрий все-таки позвонил опять. И, как ему показалось, упросил диспетчера прислать машину. Но, прождав почти три часа, понял, что помощь не придет. Юрий обратился в Минздрав Сахалинской области. Ему пришлось вести переговоры еще и со специалистами ведомства, которые вскоре позвонили и сообщили, что его жену все-таки ждут в горбольнице им. Анкудинова.

Ольгу опять отправили на КТ головного мозга, сделали необходимые анализы. Диагноз — «инсульт».

"Олю поместили в реанимацию. Сейчас перевели в палату, сказали, что состояние удалось стабилизировать. Я сижу с ней постоянно. Она ничего пока сама не может, я надеюсь на это «пока». Я сейчас написал жалобу в Минздрав и в прокуратуру. Обязательно буду связываться со страховой компанией, которая указана в полисе Ольги. И буду обращаться в суд. После лечения жене наверняка потребуется серьезная реабилитация, санаторий. На все это нужны деньги, большие деньги, я думаю. Если бы оказали помощь своевременно, ничего этого бы не случилось!» — считает Юрий.

Читайте также: Четырехлетний ребенок умер в больнице в Макарове

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалинской области регулярно жалуются на недоступность медицинских услуг, которая стоит им здоровья, а порой и жизни родных и близких. Беременная жительница Макарова не смогла не только дозвониться в скорую, но и достучаться до врачей в больнице ночью. Беременная женщина с кровотечением вынуждена была ехать на поезде в Южно-Сахалинск. Беременность сохранить не удалось. Женщина обратилась с жалобой в Росздравнадзор в апреле 2017 года, ответа нет по сей день. Жительница Синегорска всю ночь пыталась вызвать скорую 2-летней дочери с высокой температурой — безуспешно. Ветеран ФСБ, участник чеченской кампании попал в больницу в Южно-Сахалинске с подозрением на отслоение аорты. Мужчине нужна была экстренная операция на материке, но медики все не находили времени для оформления документов. Все произошло очень быстро только после вмешательства журналистов регионального ИА Citysakh.ru. Жители сахалинской провинции жалуются на абсолютную невозможность получить качественную медпомощь.