Красноярск, 27 августа, 2018, 06:26 — ИА Регнум. В минувшие выходные (25−26 августа) город Красноярск отпраздновал 390-летие. В праздничных мероприятиях принял участие помощник президента РФ Игорь Левитин, находившийся в Красноярске с рабочим визитом. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Вадим Кофман, krskstate.ru Помощник президента РФ Игорь Левитин поздравляет Красноярск с 390-летием

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Левитин напомнил, что Красноярск готовится к проведению Всемирной зимней Универсиады 2019 года.

«Через несколько месяцев вы будете столицей главных спортивных игр, и весь мир после чемпионата по футболу переключится на Красноярск. Это большое доверие — провести зимнюю Универсиаду. Уверен, что у вас все получится!» — отметил он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Финансирование объектов студенческих игр обойдётся в несколько десятков миллиардов рублей.

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Напомним, чемпионат мира по футболу — 2018 прошёл в России с 14 июня по 15 июля.