Красноярск готовится к Универсиаде: что обрадовало Голодец?

Красноярск, , 18:42 — REGNUM Заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец в Красноярске показали объекты XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, вице-премьер прибыла в Красноярск с рабочим визитом сегодня, 7 августа.

Ольга Голодец побывала в многофункциональном комплексе и медицинском центре Деревни Универсиады. Ей рассказали о ходе подготовки ряда объектов, в том числе кластеров «Сопка» и «Радуга», нового корпуса больницы скорой медицинской помощи.

В итоге, по данным краевого правительства, Голодец сделала вывод, что работы по подготовке спортивных площадок Универсиады ведутся с соблюдением графиков, некоторые объекты почти готовы.

«В рамках подготовки к Универсиаде строятся уникальные спорткомплексы, равных которым нет в нашей стране. Меня радует, что в регионе чётко понимают перспективы использования объектов не только в рамках Всемирных студенческих игр, но и после завершения соревнований», — прокомментировала она.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Ольга Голодец в Красноярске побывала на форуме Международной федерации студенческого спорта (FISU). Известно, что вице-премьер на форуме помогла студентке из США, которая упала в обморок.

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Напомним, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске в марте 2019 года. В настоящее время город активно готовится к этому событию. 31 июля 2018 года объекты соревнований осмотрел заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. По информации краевого правительства, он назвал степень готовности объектов к соревнованиям высокой.

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