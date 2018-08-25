«Без десяти 400»: Красноярск празднует день рождения

Красноярск, , 12:23 — REGNUM Столица Красноярского края — город Красноярск — отмечает 390-летие.

В честь этого события проспект Мира стал пешеходным, на нём расположены десятки праздничных локаций. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, одна из самых популярных площадок находится на пересечении Мира-Сурикова. Здесь красноярцев и гостей города радуют самоедские лайки, хаски и северный олень из парка «Роев Ручей».

К празднованию подключились городские библиотеки, цветочные салоны, народные умельцы и другие участники. На танцевальной площадке устроили танцы — Красноярск участвует в танцевальном марафоне.

Яркий момент праздника — шествие Красноярского духового оркестра. Музыканты исполнили марш в сопровождении цирковых и творческих коллективов. Выступил на дне рождения города и Красноярский камерный оркестр.

В 20:30 (местн.) на площади Мира выступит «Хор Турецкого». Завершится первый день празднования в 22:45 — фейерверком.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, на центральную улицу Красноярска сегодня вышли десятки тысяч человек. Площадки празднования посетил помощник президента РФ Игорь Левитин, находящийся в Красноярске с рабочей поездкой.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, праздничные мероприятия в честь 390-летия пройдут в Красноярске 25 и 26 августа. Они объединены общим слоганом «Красноярск: без десяти 400».

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