Вашингтон, 25 августа, 2018, 18:13 — ИА Регнум. США и Мексика могут заключить «большое» торговое соглашение, так как отношения двух стран улучшаются «с каждым часом». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Отношения с Мексикой с каждым часом становятся всё теснее, — написал глава Белого дома. — И в старом, и в новом правительстве есть очень хорошие люди».

Трамп не исключил, что США и Мексика заключат «большое торговое соглашение» в ближайшее время.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что возведение стены на границе с Мексикой уже обошлось США в $3,2 млрд.

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