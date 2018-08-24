Балтимор, США, 24 августа, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что употребление марихуаны может состарить головной мозг на три года. Об этом сообщается в журнале Journal of Alzheimer’s Disease.

Internet Archive Book Images Ссохшийся мозг

Учёные провели масштабное исследование снимков кровоснабжения головного мозга людей. Всего были исследованы данные более чем 30 тыс. человек.

Отмечается, что анализ кровотока в головном мозге человека может сказать не только о его возрасте, но и о наличии у него психических расстройств и нейродегенеративных заболеваний.

Кроме того, среди факторов риска, влияющих на преждевременное старение мозга, называются злоупотребление алкоголем и наркотиками. Так, употребление марихуаны в среднем состарило мозг на 2,8 года.

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