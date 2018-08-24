Санкт-Петербург, 24 августа, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Работникам предприятий японских автомобильных концернов Toyota и Nissan в Санкт-Петербурге, где острым вирусным гепатитом А заболели, как минимум, 18 человек, необходимо предпринять и самостоятельные меры профилактики, считает врач Елена Баркова.

Вирус гепатита

Ранее Роспотребнадзор установил источник заражения: нарушения в работе пищеблоков со стороны ООО «эМэФСи», обеспечивавшего питание сотрудников автозаводов. Работа с поставщиком питания прекращена, сотрудников кормит другой подрядчик.

Деятельность пищеблоков на обоих предприятиях временно приостановлена, в суд направлено ходатайство о запрете деятельности ООО «эМэФСи» на петербургских заводах Nissan и Toyota. Кроме того, на предприятиях ведется обработка бытовых и производственных помещений, а также вакцинация сотрудников.

Источником заболевания, уточняет Баркова, может быть как больной человек, так и продукты питания. Ежегодно в мире устанавливают диагноз гепатита А у 1,5 млн человек, но 90% детей и 25% взрослых переносят бессимптомно.

«В некоторых странах гепатитом А болеет почти все население — как в России гриппом. После вспышки на предприятиях работников необходимо осматривать раз в неделю в течение всего инкубационного периода, который составляет 35 дней.

Самим работникам нужно чаще мыть руки и обеззараживать одежду и личные вещи, также стоит предпринять профилактические меры — пройти вакцинацию.

В высохшем состоянии инфицированные вирусом выделения человека сохраняются до 7 суток, на продуктах питания во влажной среде — до 10 месяцев, при замораживании ниже минус 20 — годами. Обеззараживают кипячением 5 минут, обработкой хлорамином, марганцовкой.

Если больного лечат дома — белье нужно кипятить, потом стирать, посуду тоже кипятить 15 минут в 2% содовом растворе, ковры чистить щеткой с 1% раствором хлорамина, полы, ручки дверей, все, до чего дотрагивается больной, — протирать горячим содовым или мыльным раствором», — говорит Баркова.

В целом с гепатитом А госпитализируют только больных с отягощающими болезнями, детей младше года и, если желтуха выраженная или вообще не нравится общее состояние заболевшего, — то для наблюдения за динамикой, чтобы чего не пропустить, заключает врач.

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