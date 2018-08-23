На автозаводах Петербурга — вспышка гепатита А, виновник найден

Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM На петербургских автомобильных заводах корпораций Toyota и Nissan зафиксирована вспышка заболеваемости работников острым вирусным гепатитом А. Об этом сообщило 23 августа управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Источник распространения инфекции уже установлен.

« На 23.08.2018 лабораторно подтверждено по 9 случаев заболеваний гепатита А у сотрудников ООО «Ниссан Мэнуфэктуринг РУС» и ООО «Тойота Мотор Мануфэктуринг Россия», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Под подозрение первым делом попала фирма, занимающаяся организацией питания сотрудников на обоих заводах, — некое ООО «эМэФСи». Были взяты пробы продовольственного сырья, пищевой продукции и воды, используемой в пищеблоках.

Результаты лабораторного исследования подтвердили опасения санитарных врачей — пробы не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям.

«Сотрудники ООО «эМэФСи» не были привиты против вирусного гепатита А и не обследованы на кишечные вирусные инфекции в соответствии с установленными требованиями», — заявили в управлении Роспотребнадзора.

Деятельность пищеблоков на обоих предприятиях сейчас временно приостановлена. Рабочим выдают сухпайки. Тем временем в суды Выборгского и Пушкинского районов Петербурга (по месту нахождения заводов) отправлены материалы для приостановки деятельности ООО «эМэФСи» на петербургских предприятиях Nissan и Toyota.

В настоящее время идет обследование лиц, которые могут быть носителями инфекции, все попавшие под подозрение лица отстраняются от работы.

«Организована профилактическая вакцинация сотрудников предприятий. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается», — подчеркивают в надзорном ведомстве.

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