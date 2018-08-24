Москва, 24 августа, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Более двух миллионов разноцветных колеусов Блюме высажены городскими службами Москвы на клумбах российской столицы. Об этом сообщает 24 августа пресс-служба московской мэрии.

Derek Ramsey Лист колеуса Блюме

Отмечается, что данный вид растений был выбран в связи с его неприхотливостью и устойчивостью к городской среде. Специалисты ГБУ «Озеленение» вырастили более десятка сортов колеуса Блюме, уточнили в мэрии.

«Листья большинства цветов — бархатистые на ощупь, овальные, слегка резные по краям. Их рисунок чрезвычайно разнообразен как по узору, так и по окраске», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в московской мэрии уведомили, что на крышах 25 бывших советских кинотеатров российской столицы появятся открытые летние террасы, там же будут разбиты цветники и шезлонги для желающих отдохнуть.

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