Москва, , 10:56 — REGNUM Открытые летние террасы появятся на крышах 25 бывших советских кинотеатров Москвы. Об этом сообщает 15 августа пресс-служба московской мэрии.

Отмечается, что на крышах 25 культурно-досуговых центров будут разбиты цветники, на террасах появятся столики и стулья, а также зонтики для защиты от солнца и шезлонги для желающих отдохнуть.

«В программе реконструкции — 39 бывших советских кинотеатров, которые превратятся в районные центры шаговой доступности со всей необходимой для семейного отдыха инфраструктурой — кинотеатрами, кафе, магазинами», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, обновленные здания кинотеатров должны стать районными центрами притяжения, «как это было в советскую эпоху».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля главный архитектор столицы России Сергей Кузнецов заявил, что среди достопримечательностей городов — участников первенства планеты по футболу наибольшей популярностью пользовался парк «Зарядье».

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