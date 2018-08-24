Учёные нашли механизм, провоцирующий развитие ожирения
Вашингтон, 24 августа, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Международная группа учёных заявила, что открыла механизм, провоцирующий развитие ожирения. Об этом сообщает MedicalXpress.
Цитата из м/ф «Вини Пух». реж Федор Хитрук. 1969. СССР
Это всё потому, что кто-то слишком много ест!
Как отмечают учёные, еда, содержащая большое количество жира, блокирует лептин — гормон, который регулирует энергетический обмен. Это и становится причиной ожирения.
После употребления жирной пищи вырабатывается фермент, который подавляет связь с лептином. Поэтому у полных людей затупляется чувство сытости.
Исследователи провели ряд экспериментов на мышах, в ходе которых убедились, что подавление этого фермента нормализует действие лептина.
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