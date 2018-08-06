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Учёные установили связь между ожирением и гриппом

Наука

Люди с ожирением более заразны во время болезни гриппом, чем те, кто не страдает избыточным весом

Лансинг, США, 6 августа 2018, 11:18 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что люди с ожирением более заразны во время болезни гриппом, чем те, кто не страдает избыточным весом. Об этом сообщается в журнале Journal of Infectious Diseases.

Согласно исследованию учёных, ожирение может влиять на заразность вируса гриппа типа А. При этом у взрослых с лишним весом период заразности длится дольше.

Специалисты изучили 1800 медицинских историй людей, которые болели гриппом за три года. Выяснилось, что у людей с избыточным весом вирус сохраняется в организме на 42% дольше.

Учёные предполагают, это такой эффект может быть связан с тем, что ожирение может нарушать иммунную реакцию, позволяя гриппу дольше оставаться в организме и вызывая хронические воспалительные процессы.

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Научные исследования
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