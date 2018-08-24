Москва, 24 августа, 2018, 07:15 — ИА Регнум. На ICE 23 августа нефть сорта Brent продолжила рост, но темпы уже почти выдохлись: за баррель давали $74,93, рост составил всего 0,04%. На рынок по-прежнему влияют новости по снижению коммерческих запасов нефти в США, вышедшие 22 августа. Все внимание нефтяного и финансовых рынков сегодня, 24 августа, будет приковано к открывшемуся накануне международному симпозиуму ФРС в Джексон-Хоуле, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

24 августа ожидается выступление руководителя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме. Судя по опубликованным 23 августа протоколам последнего заседания ФРС, риторика Пауэлла может быть «ястребиной», что в очередной раз укрепит доллар. А укрепление доллара в краткосрочном аспекте может негативно повлиять и на цену нефти.

Однако пока не стоит ждать, что нефть сегодня достигнет и даже превысит $75 за баррель. На исходе текущей недели актуальный торговый диапазон по нефти составляет $74,5−75,5 за баррель Brent.

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