На рынок нефти могут вернуться опасения слабого спроса

Москва, , 15:31 — REGNUM Сегодня, 23 августа, фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне $74.30−75 за один баррель. 22 августа нефть подскочила до уровня $75 за баррель, пробив тем самым сильный психологический уровень 73.40. Произошло это после выхода американской статистики от EIA по запасам сырой нефти, которые снизились на 5.8 млн баррелей. Но несмотря на это, на рынок нефти могут вернуться прежние опасения слабого спроса на сырье в связи с перспективой замедления мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Артем Шестопалов.

Невзирая на мощный толчок, нефть марки Brent может вернуться к уровню $73.40 и способствует этому приближение выходных и потенциальное укрепление доллара. Американская валюта получила поддержку после заседания ФРС, которое показало, что чиновники центрального банка США предполагают ускорение экономического роста страны. Также участники рынка в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, назначенного на 24 августа и данных по буровой активности США.

«Скорее всего, снижение котировок марки Brent к уровню $73.40 произойдет до закрытия недельных торгов. Рассматривая техническую картину, наблюдается боковое движение и отскок от уровня $75 за баррель. Если рассмотреть среднесрочную перспективу, то можно ожидать снижение цен до сильного ценового уровня $72.80 за баррель», — полагает Шестопалов.

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