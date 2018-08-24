Москва, 24 августа, 2018, 07:09 — ИА Регнум. На Московской бирже 23 августа, как говорится, все смешалось. Если утром рубль открылся снижением к доллару и евро, днем показывал к обеим резервным валютам достаточно уверенный рост, то к вечеру все изменилось, и не в лучшую для рубля сторону. К вечеру 23 августа доллар все-таки немного вырос к рублю, хотя лишь на 0,07%, до 68,236 руб. за доллар. А евро к вечеру, наоборот, упал по отношению к российской валюте на 0,1%, до 78,973 руб. за евро. Так что поход единой европейской валюты на 80 рублей отложен, но пока не отменяется, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Рубль

Нефть марки Brent на торгах в Лондоне к вечеру 23 августа повысилась в цене, но всего на 0,04%, до $74,93 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI 23 августа опять вернулся к падению, и к вечеру понизился на 0,32%.

Для российского рубля новости о санкциях представляются уже отыгранными. Однако новость, распространенная зарубежными СМИ, о том, что глобальный банк Credit Suisse якобы заморозил активы российских клиентов на $5 млрд, явно отбила охоту у трейдеров играть на повышение курса рубля. Пара EUR/USD 23 августа упала на 0,23%, до 1,1569 доллара за евро.

Сегодня, 24 августа, вечером на ежегодном симпозиуме ФРС по экономической политике в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг) выступит глава ФРС Джером Пауэлл. От тона его риторики будет зависеть рост или падение доллара. Если Пауэлл фактически пойдет на поводу у Трампа и не сможет удержать далее жесткую монетарную политику, то доллар может упасть, а у евро будет шанс для роста. Но, скорее всего, этого не произойдет. С учетом всего вышесказанного, сегодня стоит ожидать доллар на уровнях 68−69 руб., а евро может сохраниться в диапазоне 78−79 руб.

Читайте также: Доллар стремится к психологическому уровню 70 рублей