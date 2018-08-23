Доллар стремится к психологическому уровню 70 рублей

Москва, , 15:24 — REGNUM Сегодня, 23 августа, пары USD/RUB котируется на уровне 68,63. Доллар утром начал сессию с уверенного роста, завершив коррекцию этой недели. Рост доллара был связан с опубликованным накануне протоколом последнего заседания комитета по открытому рынку FOMC (ФРС). Ожидается, что в текущем году ФРС еще дважды будет повышать ставку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Сергей Борисов.

«Рубль остается под давлением на фоне обострения санкций со стороны США, и есть все предпосылки, что американская валюта продолжит свое укрепление и пара USD/RUB может достигнуть психологического уровня 70 рублей за один доллар уже в ближайшее время», — полагает эксперт.

В оставшиеся дни текущей недели игроки обратят свой взор на симпозиум в Джексон Хоуле и на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, которое состоится вечером 24 августа. Дополнительные заявления в поддержку доллара могут лишь усилить его рост в паре с российским рублем. Стоит также напомнить о том, что ЦБ РФ снова возобновил интервенции, а вчера Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ.

«Если взглянуть на техническую картину курса, то можно увидеть, что американский доллар успешно отрабатывает графическую фигуру симметричный «треугольник». 22 августа состоялся пробой его верхней границы, расположенной на уровне 67,70 рубля. В ближайшее время ожидать импульса до уровня 70 рублей за доллар, так как высота формации указывает именно на эту цель как на ближайшую», — считает Борисов.

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