Петропавловск-Камчатский, 24 августа, 2018, 06:03 — ИА Регнум. В связи с рекордными подходами лосося к дальневосточным берегам Федеральное агентство по рыболовству спрогнозировало рекордное снижение цен на красную рыбу и икру к осени — до 25%. Но эксперты сомневаются в достоверности прогноза — «рыбакам выгоднее продавать улов в Китай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рыба

Читайте также: Тонны лосося на свалках Камчатки: кто разбазаривает федеральный ресурс?

«В связи с большими объёмами добычи отпускная цена на горбушу снизилась. Рост объёмов производства создаёт объективные предпосылки для понижательной динамики и в других регионах», — сообщило Росрыболовство.

По данным центра мониторинга Росрыболовства, с 13 по 19 августа стоимость горбуши на Дальнем Востоке упала на 20% — до 120 рублей за килограмм, кеты на 5% — до 190 рублей, нерки на 1,2% — до 425 рублей за килограмм. Ведомство также отметило сезонное снижение цены на красную икру — отпускная цена крупнейших производителей Камчатского края составляет сейчас 1800 рублей за килограмм.

Общий объём вылова горбуши на Дальнем Востоке уже достиг 470 тыс. тонн, что на 42% выше аналогичного периода 2016 года (сравнение ведётся по четным или нечетным годам). Из 470 тыс. тонн на долю Камчатки приходится более 400 тыс. тонн, что на 90% больше аналогичного периода 2016 года.

«В целом уровень вылова приближается к рекорду 2009 года — 520 тыс. тонн. Примерно 70% уловов промысловики поставляют на внутренний российский рынок, 30% на экспорт», — уточнили в ведомстве.

Читайте также: Пусть гниёт? Десятки уголовных дел возбуждены на Камчатке на браконьеров

Однако глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев убежден, что прогноз по рекордному снижению цена на икру и рыбу ошибочен.

«Это романтическое, скажем так, заявление, не имеет под собой никаких оснований. Действительно, на Дальнем Востоке рекордная путина лососевых, особенно на Камчатке, огромные подходы горбуши. Но цена, вопреки законам рынка, не упадёт. Есть очень серьёзная проблема с транспортировкой этой рыбы. Во Владивостоке уже несколько рефрижераторов скопилось, рыбу некуда выгружать. Логистическая проблема не позволит быстро доставить рыбу. Кроме того, остатки горбуши с прошлого года ещё не распроданы. Также, из-за административных и логистических сложностей в российских портах, рыбаки везут рыбу за границу, прежде всего в Китай. А изменившийся курс российского рубля делает эти операции ещё более привлекательными. В китайских и корейских портах нет таких административных проблем, как в российских. Там тут же расплачиваются твёрдой валютой. Так что большое количество рыбы уедет за границу. Соответственно, никакого удешевления рыбы и икры не будет, можно даже к гадалке не ходить», — привело слова эксперта ИА НСН.

Читайте также: На Камчатке дороги усыпаны красной икрой и лососем

Между тем на Камчатке массовые подходы лосося затрудняют движение водного транспорта. Об этом на совещании в Росрыболовстве сообщил замглавы ведомства Пётр Савчук. Представитель агентства отметил, что наблюдатели от научных организаций должны своевременно проводить наблюдение и своевременно давать прогнозы.

Однако представители институтов считают, что всё в порядке.

«Наука держит ситуацию под контролем. Сейчас горбуша начинает планомерно заполнять притоки рек второго порядка. Оснований для перегрузки рек не имеется. Орудий промысла на реках Западной Камчатки выставлено в достаточном количестве. Хорошие подходы горбуши будут способствовать увеличению численности популяции», — доложила директор ФГБНУ «КамчатНИРО» Нина Шпигальская.

Пётр Савчук поручил Приморскому территориальному управлению Росрыболовства держать на контроле ситуацию с обеспечением дополнительных холодильных мощностей, провести дополнительную работу с операторами подвижного состава, чтобы они сосредоточили рефконтейнерные мощности в приморских регионах для обеспечения оперативных отправок рыбных грузов, так как с Камчатки отправляется огромное количество рыбы, сообщило ИА Каминформ.

Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина — 2018 выдалась самой богатой за последние 110 лет. Промысловый флот и береговые перерабатывающие мощности региона не справляются с такими объёмами. На помощь власти Камчатки призвали рыбаков Сахалина и Хабаровского края. Помощь пришла, но не в большом количестве и ненадолго — на Сахалине пошла своя рыба, весь флот сосредоточен там, а в Хабаровском крае практически нет промыслового морского флота, там промысел преимущественно осуществляется на реках. Из артели 50 лет Октября на камчатскую путину пришёл только один БАТМ «Тумнин».

Жители Камчатки еженедельно выкладывают в сеть видео‑ и фото факты разгильдяйского отношения к уникальному улову — тонны горбуши валяются на дорогах, в лесах, на свалках. Между тем свободного вылова горбуши, с учетом уникальности ситуации, власти не разрешают. Колоссальное количество рыбы, таким образом, просто гниёт.