Москва, 23 августа, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Совокупность внешних и внутренних факторов привела к слабости российской валюты, даже несмотря на рост нефтяных фьючерсов в районе $75 за баррель. Основным фактором давления остаются американские санкции и действия различных международных финансовых институтов в рамках их исполнения, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Накануне (22 августа) стало известно о блокировке российских активов на сумму более $5 млрд швейцарским банком Credit Swiss. Курс доллара США против рубля торгуется вблизи максимумов 13 августа и тестирует на прочность уровень 68 рублей. Евро достиг отметки 79 рублей. Основным внутренним фактором является покупка валюты Банком России по поручению Минфина РФ в рамках исполнения бюджетного правила. Конвертация валюты экспортерами под уплату налогов не оказывает заметной поддержки рублю», — пояснил эксперт.

Рост нефтяных фьючерсов — фактор двойного действия. С одной стороны, улучшается платежный баланс, что позитивно для рубля. С другой стороны, в будущем периоде объем интервенции Минфина против рубля возрастет, что будет негативно сказываться на курсе национальной валюты ближе к концу года.

«Сегодня, 23 августа, расчетный утренний диапазон для курса доллара: 67,85 — 68,54 руб. Границы колебаний евро: 78,50 — 79,60 руб. Склонность к росту основных валют на Московской бирже сохранится», — считает Егоров.

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