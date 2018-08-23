Рубль оказался под двойным ударом

Москва, , 09:30 — REGNUM После небольшой передышки рубль снова обвалился, вернувшись 22 августа в минимумам апреля 2016 года в паре с долларом. Примечательно, что это произошло на фоне снижения американской валюты на Форексе и нефтяного ралли, в ходе которого котировки Brent превысили отметку $75. Евро/рубль впервые с апреля превысила отметку 79 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Прежде всего, триггером стало вступление в силу первого пакета санкций со стороны США, который предполагает запрет поставки в Россию продукции двойного назначения в связи с отравлением Скрипалей в британском Солсбери. Несмотря на то, что участники рынка были готовы к этому сценарию, давление на рубль и российские активы в целом усилилось», — отметил эксперт.

Кроме того, ударом для российской валюты стали сообщения о том, что, согласно квартальному отчету швейцарского гиганта Credit Suisse, институт заморозил российские активы на 5 млрд долларов в связи с санкциями. Это был, пожалуй, даже более значимый фактор давления.

«Поскольку рубль ускорил падение, не получив ни малейшего смягчения давления на фоне дорогой нефти и слабого доллара, в ближайшее время рынки могут продолжить отыгрывать историю с заморозкой активов, опасаясь подобных случаев в дальнейшем. Также против рубля теперь будет играть фактор доллара, который сегодня, 23 августа, с утра восстанавливается на Форексе. Таким образом, не исключено, что пара доллар/рубль обновит максимумы в районе 68,40 руб. с целью на 69 рублей в обозримом будущем», — считает Ковалев.

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