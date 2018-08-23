Москва, 23 августа, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 22 августа показала рекордный за два месяца скачок. Котировки отметили пятый день роста кряду, подорожав за день более чем на 3% и превысив уровень $75 впервые с конца июля. Сегодня, 23 августа, с утра цены умеренно корректируются, осциллируя вокруг отметки $75, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Черное золото ускорило рост после выхода американской статистики. По данным минэнерго США, на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 5,8 млн баррелей. Это почти втрое выше прогноза и даже выше оценки API, которая тоже приятно удивила быков. При этом запасы бензина увеличились на 1,2 млн баррелей, а запасы дистиллятов — почти на 2 млн. Добыча выросла на 100 тыс. баррелей в сутки», — привел цифры эксперт.

Впрочем, это не сильно помешало росту котировок, поскольку игроки, видимо, сфокусировались на масштабном падении запасов нефти и снова привнесли на рынок беспокойство по поводу возможного возникновения дефицита мировых поставок.

«Несмотря на мощный толчок, текущий рост, обусловленный дальнейшим закрытием коротких позиций, может смениться фиксацией прибыли, особенно по мере приближения выходных и потенциального восстановления доллара, который с начала недели прилично подешевел. С технической точки зрения главная задача быков на данном этапе — закрепить Brent выше $75. В рамках текущего отката ближайшей целью является 50-дневная скользящая средняя в районе $74,50», — полагает Мащенко.

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