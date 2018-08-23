Нефти открыт путь для роста

Москва, , 07:13 — REGNUM На торгах в Лондоне 22 августа баррель Brent опять существенно подорожал — на 2,1%, до $74,25. Вечером вышли данные американского министерства энергетики по коммерческим запасам нефти в США за неделю. Запасы нефти упали на 5,84 млн баррелей, что в разы превзошло прогнозы рынка, ожидавшего падения запасов только на 1,5 млн баррелей, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Эта информация стимулировала бурный рост на рынке нефти, который начался еще днем, но чуть более сдержанно. Данные будут отыгрываться в цене нефти еще несколько дней. Новость о том, что 28 августа США могут продать часть нефти из резерва, чтобы помешать росту цен на черное золото, никак не повлияли на нефтяной рынок в среду.

Теперь цене нефти открыт путь на $75−75,50 за баррель, и эта планка может быть преодолена до конца недели. Сегодня, 23 августа, баррель Brent может торговаться в рамках $74,20−75 за баррель.

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