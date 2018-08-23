Москва, 23 августа, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Доллар и евро 22 августа единодушно росли к рублю, при этом показывая почти одинаковые темпы роста. На торгах Московской биржи 22 августа к вечеру пара USD/RUB выросла на 0,95%, до 67,745 руб. Пара EUR/RUB к вечеру поднялась на 0,97%, до 78,551 руб. Европейская валюта 22 августа легко перемахнула планку в 78 руб. Такой рост, почти на процент, у доллара и евро происходил в связи с ожиданиями информации о новых американских санкциях против России, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

ИА REGNUM Рубль

Нефть Brent на ICE 22 августа к вечеру взлетела на 2,1%, до $74,25 за баррель, однако, рубль в этот раз за растущей нефтью не последовал. Индекс российских гособлигаций RGBI 22 августа к вечеру снова вырос на 0,23%, это уже второй день роста после 14-дневного падения. Падение рубля к доллару и евро не оказало воздействия на рынок государственных ценных бумаг.

Интересно, что рубль вчера проигнорировал пришедшие из США новости о том, что вероятность одобрения конгрессом новых санкций против России, в том числе против российского госдолга, в сентябре крайне мала, а конгресс вернется к рассмотрению этого законопроекта только после ноябрьских выборов. Мы полагаем, что этого следовало ожидать с точки зрения здравого смысла, но нервному валютному рынку объяснить это очень трудно.

Пара EUR/USD 22 августа выросла на 0,24%, до 1,15 977 долл. за евро, в связи с чем у евро 23 августа имеется больший потенциал для укрепления по отношению к рублю. Учитывая все перечисленные факторы, сегодня актуальный диапазон для курс доллара по-прежнему останется на уровне 67−68 рублей, евро продолжит торговаться на отметках 78−79 рублей.

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