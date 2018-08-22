Справедливый курс доллара должен быть около 54 рублей

Москва, , 15:07 — REGNUM Помимо вступления в силу нового пакета антироссийских санкций, инвесторы ожидают сегодня, 22 августа, вечером публикацию протокола последнего заседания комитета по открытым рынкам в США. После недавних комментариев Дональда Трампа относительно его «неудовлетворённости работой Федрезерва и направлением его монетарной политики», участникам рынков критически важны новые подсказки что делать дальше. О том, что доллар перегрет, и этот фактор всё больше вредит экономической политике Трампа, не говорит только ленивый. Однако для того, чтобы отвести данную угрозу, необходимым условием является изменение риторики Федрезерва. Если её не произойдёт, то об этом можно будет просто забыть, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Центральный банк США держал процентные ставки без изменений, что было широко ожидаемо, после его очередного совещания 1 августа, и дал оптимистичную оценку перспективам американской экономики. В итоге ФРС сообщила рынкам, что в 2018 году в сентябре и в декабре намерена в очередной раз повысить учётную ставку ещё два раза», — напомнил эксперт.

Говоря об ожидаемом 22 августа вступлении в силу нового раунда американских санкций против российского госдолга и госбанков, можно сказать, что вчера вечером наблюдалась своего рода импровизированная репетиция, когда поступила информация о блокировке иностранных счетов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Рубль на этот «страшный ужас» почему-то совсем не отреагировал. В моменте его коррекция составляла всего 0,16% с 67,17 до 67,23 рублей за доллар. И, хотя сегодня с открытия отмечалось скачкообразное ослабление отечественной валюты до 67,69, это не привело к массированным распродажам, что вселяет определённую надежду.

«Впрочем, ближе к открытию американских торгов краткосрочный всплеск эмоций в российской валюте очень вероятен. Исходя из «формулы рубля» по нефти, федеральному бюджету и чистому оттоку капитала, справедливый курс рубля должен быть около 54 к доллару. Однако в моменте можно наблюдать попытку взять рубеж 68 за доллар, которая утром 23 августа, скорее всего, будет отражена», — считает Рожанковский.

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