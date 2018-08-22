Симферополь, 22 августа, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Создать эффективную технологию микроклонального размножения декоративных видов и форм кактусов ученым Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) позволит изучение деления клеток, сообщила 22 августа пресс-служба вуза.

Calvin teo Кактусы

«Наша технология включает не только подбор идеальной среды, но и определение правильной последовательности действий, особенностей стерилизации эксплантов, их посадки и упаковки посаженного материала», — прокомментировал работу со студентами доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий ТА КФУ Владимир Назаров.

Он пояснил, что в настоящее время исследователи экспериментируют с различными питательными средами: насыщенными макросолями, микросолями, а также растительными гормонами, стимулирующими образование каллусных клеток или корешков.

Отмечается, что выработанные технологии позволят размножать декоративные растения для научных и коммерческих целей. Кроме того, станет возможным выведение ценных и необычных кактусов, например, бесхлорофилльных форм, которые отличаются красными и желтыми оттенками.

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