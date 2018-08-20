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В Крыму обнаружили уникальное пчелиное хозяйство

Наука

Пчеловод более 30 лет занимался воспроизводством пчел одной породы, не скрещивая их с матками из питомников

Симферополь, 20 августа 2018, 16:12 — REGNUM  Уникальное пчелиное хозяйство с отличающимися от других медоносными пчелами удалось обнаружить ученым Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) в горнолесной зоне полуострова, сообщает 20 августа пресс-служба вуза.

«Нам очень повезло, потому что этот пчеловод на протяжении более 30 лет не завозил маток других пород из пчелопитомников, — прокомментировал находку заведующий кафедрой экологии и зоологии Таврической академии КФУ, профессор Анатолий Ивашов. — Он занимался воспроизводством только собственных пчел, отсюда высокая приспособленность этих пчел к условиям медосбора в условиях горнолесной зоны Крыма».

Найденные семьи этой пасеки позволят ученым выделить перспективную линию, которая бы отличалась хорошей зимостойкостью, устойчивостью к болезням, высокой медопродуктивностью и способностью осуществлять медосбор при высоких температурах, что актуально в условиях глобального потепления.

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