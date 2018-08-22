В Кремле назвали «шероховатостями» слова Лукашенко о «варварстве России»
Москва, 22 августа, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Минск остается союзником Москвы, несмотря на резкие слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес России, заявил 22 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что Белоруссия — ближайший союзник и экономический партнер, а объем отношений между странами настолько велик, что они не могут существовать «без шероховатостей».
«Это рабочие шероховатости, которые урегулируются», — заявил Песков.
Напомним, в начале августа Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции и в невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.
По его словам, он очень хочет сохранить «Гомсельмаш», который производит сельскохозяйственную технику, однако этому мешает Россия, которая якобы ведет себя по-варварски.
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