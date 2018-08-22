Москва, 22 августа, 2018, 14:45 — ИА Регнум. В Кремле не располагают информацией о падении новейшей российской ракеты с ядерной установкой в Баренцево море. Об этом 22 августа сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он отметил, что не столь информирован, как «американский телеканал». Песков порекомендовал задать вопрос об упавшей ракете российским военным экспертам и представителям Минобороны.

Ранее телеканал CNBC, ссылаясь на знакомые с докладами спецслужб США источники, сообщил о неудачном испытании российской ракеты с ядерным двигателем в Баренцевом море в ноябре 2017 года. Россия якобы готовит операцию по подъему ракеты на поверхность и задействует для этого три судна.

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